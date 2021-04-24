Latin Amerika ülkelerinde can kayıpları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 914, Meksika'da 409, Arjantin'de 557, Kolombiya'da 420, Peru'da 408, Şili'de 109, Ekvador'da 97, Bolivya'da 25, Guatemala'da 29, Paraguay'da 82, Honduras'ta 48 ve Uruguay'da 67 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 914 kişinin ölmesiyle ölenlerin sayısı 386 bin 416’ya, 69 bin 105 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 237 bin 78’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 811 bin 562 vaka ve 91 bin 673 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 711 bin 103 olarak açıklandı.