Libya'da gerilim devam ediyor

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlere mühimmat taşıyan konvoya hava saldırısı düzenledi.

UMH'ye bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nde yer alan açıklamasında, UMH'ye bağlı hava kuvvetlerinin, mühimmat taşıyan konvoyu El-Karyat ve Neseme bölgeleri arasındaki yol üzerinde hedef aldığını belirtti.

Kununu, Trablus'un güneyi ile Terhune'ye sevkiyat yapan konvoyun bir kamyon ve ona eşlik eden 4 araçtan oluştuğunu ifade etti.

UMH güçleri, Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgelerde kontrolü sağlayan UHM, Hafter'e bağlı yüzden fazla silahlı unsuru esir almıştı.

Hafter, pazartesi akşam yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini", kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürmüştü.