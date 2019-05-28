Libya'daki çatışmaların bilançosu ağır: 562 ölü

Dünya Sağlık Örgütü, Trablus çevresindeki çatışmalarda ölü sayısının 562'ye çıktığını, yaklaşık 3 bin kişinin de yaralandığını açıkladı.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde son aylarda yeniden alevlenen çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trablus'taki çatışmalar sonucunda 40'ı sivil toplam 562 kişi öldü, 2 bin 855 Libyalı da yaralandı. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı. Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 2 aydır devam ediyor. AA

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