Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Umre yaptı

Pakistanlı bir göçmen otobüs şoförünün oğlu olan Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, umreye gitti ve ziyaretini sosyal medya hasabından paylaştı.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Yılını manevi bir notla kapatan Londra belediye başkanı Sadiq Khan, geçen Perşembe günü, resmi Twitter hesabında İslam'ın dünyadaki en kutsal iki yeri olan Mekke ve Medine'yi ziyaret ederken çekilmiş bir fotoğraf kolajını paylaştı. Bir fotoğrafta, İngiliz-Pakistanlı belediye başkanı, Mekke'deki Kutsal Kabe'nin önünde ellerini kaldırmış dua ederken görülüyor. Diğer fotoğrafta, eski Birleşik Krallık Parlamento Üyesi olan Khan, arka planda Yeşil Kubbe ile Mescid-i Nebevi'nin avlusunda duran bir fotoğraf için poz veriyor.

Özel zamanda ziyaret

Londra Belediye başkanı sosyal medya hasabından şunları yazdı: "2022'nin mübarek sonu. Pek çok aile için bu özel zamanda, kutsal şehirler olan Mekke ve Medine'yi birlikte Umre ziyareti yapmak üzere ziyaret edebildiğim için minnettarım." İngiltere'nin ilk Müslüman belediye başkanı, tweet'ini 2023'e "harika" bir başlangıçla ilgili yazarak bitirdi.

Oyların yüzde 55'ini alarak seçilmişti

50 yaşındaki Pakistan asıllı İngiliz Sadıq Khan, geçen yıl Mayıs ayında Muhafazakar Parti'den Shaun Bailey'i yenip halk oylarının %55,2'sini alarak Birleşik Krallık'ın en büyük şehrinin belediye başkanlığını ikinci dönem olarak kazandı ve yeniden seçildi. Pakistanlı bir göçmen otobüs şoförünün oğlu olan Khan, 2016 yılında İngiliz başkentinin başına geçti.