Çocuk işçiliğinde acı tablo

MESEM raporu, çocuk işçiliğinin ağır şartlarını ve eğitim üzerindeki yıkıcı etkisini ortaya koydu. İSİG verilerine göre, son 13 yılda en az 852 çocuk çalışırken can verdi.

Öğrenci Sendikası’nın hazırladığı MESEM Raporu kapsamında Gebze’de 14-18 yaş arasındaki 926 öğrenciyle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 58,1’i haftanın yedi günü, yüzde 70,9’u ise günde 12 saatten fazla çalıştığını ifade etti. Kazalar gizleniyor, eğitim aksıyor Ankete katılanların yüzde 90,5’i iş kazası geçirdiğini, bunların yüzde 89,9’u ise kazanın ardından hastaneye götürülmediğini belirtti. Öğrencilerin yüzde 88,9’u iş yerlerinde düzenli denetim yapılmadığını, yüzde 91,4’ü meslek alanı dışında çalıştırıldığını, yüzde 89,6’sı ise okula düzenli devam edemediğini söyledi. MESEM ucuz işgücüne dönüştürdü Araştırmada öğrencilerin yüzde 97,8’i küfür ve hakarete, yüzde 96,8’i ise fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade etti. Çocuk işçiliği üzerine çalışmalar yapan araştırmacı-yazar Özgür Hüseyin Akış, MESEM uygulamasının çocukları ucuz işgücüne dönüştürdüğünü belirterek, sistemin kalifiye eleman yetiştirme hedefi yerine düşük maliyetli işgücü oluşturduğunu dile getirdi. Çözüm, yapısal politikalar MESEM kapsamında 2023’ten bu yana en az 20 çocuğun iş cinayetlerinde öldüğünü belirten Akış, yoksulluğu ortadan kaldıracak kamucu ekonomik politikaların hayata geçirilmesi ve eğitimin eşit, parasız ve kamusal bir hak olarak yeniden düzenlenmesinin çocuk işçiliğiyle mücadelede temel şart olduğunu ifade etti. Haber Merkezi

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