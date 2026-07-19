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20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Akran zorbalığına ceza teklifi

19 Temmuz 2026, Pazar 23:49
Bayburt Barosu, hazırladığı “Akran Zorbalığı Kanunu” taslağını Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na iletti.

Taslakta, akran zorbalığının Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) ayrı bir suç olarak düzenlenmesi ve “çocuklar arası ceza hukuku” anlayışının hukuk sistemine kazandırılması öneriliyor. Çalışmaya göre, bir çocuğun başka bir çocuğa zorbalık amacıyla üstünlük kurarak yaşam veya beden bütünlüğünü ihlâl etmesi “akran zorbalığı” suçu kapsamında değerlendirilecek. Taslakta ayrıca özel gereksinimli çocukların daha güçlü korunması, suça sürüklenen çocuklara belirli şartlarda ceza indirimi uygulanması, okullarda ihbar sistemi oluşturulması ve TCK’ye “Şikâyet ve İhbar Hakkının Engellenmesi” başlığıyla yeni bir suç tipinin eklenmesi de öngörülüyor.

Haber Merkezi

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