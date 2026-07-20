Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gazabıma müstehak olan, helâk olup gitmiştir. Tâhâ Sûresi: 81 HADİS: Kişiye din ve dünya işlerinde güven duyulması saadet olarak yeter. Camiü’s-Sağir, No: 2977

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