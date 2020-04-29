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29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Lübnan’da halk ekonomik sıkıntıları protesto ediyor

29 Nisan 2020, Çarşamba 12:08
Lübnan’da artan ekonomik sıkıntılara karşı iki gün önce Trablusşam şehrinde başlayan ve diğer kentlere yayılan protestolar şiddetlenirken gösterilerde bankalar ateşe verildi.

Ekim ayından beri derin bir finansal krizin içinde olan Lübnan, para biriminin sert değer kaybetmesi, artan enflasyon ve yüksek işsizlik nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için durdurulan faaliyetler ekonomide yaşanan sıkıntıları kötüleştiriyor.

Reuters’ın ulaştığı sağlık ve güvenlik kaynaklarına göre pazartesi gecesi yaşanan ayaklanmaya katılan 20’li yaşlarındaki göstericilerden biri öldü. Henüz göstericinin ölümünden kimin sorumlu olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Trablus’ta dün bankaları ateşe veren göstericilere karşı ordu plastik mermi ve gözyaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler dün Trablusşam’da ana meydanda toplandı, ara sokaklardaki göstericiler ise güvenlik güçlerine taş fırlattı.

Başbakan Hassan Diab Lübnanlılara şiddetten kaçınmaları çağrısında bulundu ve ‘arka plandaki kötü niyetli‘ eylemler ‘istikarı sarsıyor‘ ifadelerini kullandı.

Etiketler: Lübnan, halk, ekonomik sıkıntı, protesto
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