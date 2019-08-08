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8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Lübnan'da The Daily Star gazetesinden boş sayfalı protesto

08 Ağustos 2019, Perşembe 13:10
İngilizce yayımlanan "The Daily Star" gazetesi, ülkedeki ekonomik ve siyasi sorunlara dikkati çekmek için bugünkü sayısının sayfalarını boş bıraktı.

Lübnan'da yayımlanan "The Daily Star" gazetesi, ülkedeki ekonomik ve siyasi sorunlara dikkati çekmek için bugünkü sayısının sayfalarını boş bıraktı.

Ülkede İngilizce yayımlanan en eski gazetelerden biri olan The Daily Star'ın bugünkü baskısının ilk sayfasında sadece büyük harflerle yazılan "Lübnan" ifadesi ve gazetenin logosu yer aldı.

İç sayfalarında ülkenin son dönemde yaşadığı ekonomik ve siyasi duruma işaret eden cümlelere yer veren The Daily Star gazetesi, ikinci sayfasında ise Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan 30 Haziran'daki silahlı saldırının o günden beri Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantılarını engellediğini hatırlattı.

Üçüncü sayfasında siyasi güçlerin son zamanlarda kullandığı mezhep temelli hitaplarına dikkati çeken gazete, diğer sayfalarında da ülkedeki mülteciler, işsizlik, yasa dışı silahlar ve çöp krizi gibi sorunlara işaret etti.

Baskının son sayfasında ise Lübnan bayrağında yer alan sedir ağacı ile "geç olmadan uyanın" ifadesine yer verilerek yetkililere bir uyarı mesajı verildi.

The Daily Star gazetesi, Lübnan'da 1952'den bu yana İngilizce yayımlanan en önemli günlük gazetelerden biri olarak biliniyor.

Lübnan'da 4 Ağustos 1933'ten beri yayımlanan Nehar gazetesi de 11 Ekim 2018'deki baskısında, ülkedeki ekonomik ve siyasi duruma dikkati çekmek amacıyla sayfalarını boş bırakmıştı.

Kabine haftalardır toplanamıyor

Bakan Garib'in konvoyu, 30 Haziran'da Hizbullah'ın siyasi müttefiki olan Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in protesto edildiği Aley bölgesinden geçişi sırasında silahlı saldırıya uğramış, olayda Garib'in koruma ekibinde bulunan 2 kişi ölmüştü.

Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Garib ve mensubu olduğu Dürzi Demokrasi Partisi lideri Talal Arslan, söz konusu silahlı saldırının, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden davaların görüldüğü Yargı Konseyi'ne götürülmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Arslan, olayın Yargı Konseyine götürülmesi konusunun görüşülmeyeceği Bakanlar Kurulu toplantılarında yer almayacaklarını ifade ediyor.

Olayla ilgili Garib ve partisinin suçlamalarına maruz kalan Dürzi Velid Canbolat liderliğindeki İlerlemeci Sosyalist Partisi ise yargıya müdahale edildiğini öne sürüyor.

Kabine toplantısında görüşülecek konuları belirleme yetkisine sahip Başbakan Saad el-Hariri ise tarafları bir araya getirecek Bakanlar Kurulunu "geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceği" endişesiyle haftalardır toplamıyor.

AA

Etiketler: Lübnan, gazete, hükümet, protesto
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