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Lüks yatın geçebilmesi için tarihi köprü sökülecek

04 Şubat 2022, Cuma 12:19
Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos için Hollanda'da inşa edilen türünün en büyük yatının açık denize ulaşabilmesi için Rotterdam’ın simgesi yapılarından tarihi Koningshaven Köprüsü'nün söküleceği açıklandı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos için Oceanco tarafından üretilen yatın 127 metre uzunluğunda ve 40 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtildi. Rotterdam'da inşa edilen 500 milyon dolarlık yatın denize ulaşması için kentin simge yapılarından Koningshaven Köprüsü'nün sökülmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz yıllarda büyük bir bakımdan geçen tarihi çelik köprünün geçici olarak sökülecek olması kentte tartışma konusu oldu.

Rotterdam Belediye Sözcüsü, köprünün söküleceğini doğruladı ve masrafların yatı inşa eden Oceanco tarafından ödeneceğini kaydetti. Aynı sözcü denize çıkışın sadece bu yoldan mümkün olduğunu kaydederken köprünün aynı formda tekrar yapılacağını ifade etti.

Plan çerçevesinde köprünün 'De Hef' olarak bilinen orta kısmı sökülerek 40 metre yüksekliği bulunan yatın geçmesi sağlanacak. Yaz aylarında köprünün söküm işlemine başlanacak. Yat geçtikten sonra tekrar inşaata başlanacak ve bütün sürecin bir kaç hafta alması bekleniyor.

Bu türden yatların en büyüğü olarak nitelenen Y721 olarak bilinen yatın kime ait olduğu ile ilgili çok sayıda haber yapıldı. Üretici Oceanco müşterisi hakkında herhangi bir bilgi vermedi, ancak Bloomberg geçen yıl yatın Bezos'a ait olduğunu doğruladı.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: lüks yat, tarihi köprü
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