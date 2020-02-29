Macaristan, sınır güvenliğini artırma kararı aldı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından ülkedeki sınırlarda güvenliği artırma kararı aldığı belirtildi.

Macaristan Başbakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Viktor Orban ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada, "Taraflar Suriye'deki durumu ve göçmen sorununu istişare ederken Erdoğan, Türkiye'ye büyük bir baskı yapıldığını ve bu nedenle topraklarında bulunan bazı göçmenleri daha fazla tutamayacaklarını ifade etti" dendi. Basın ofisi, Erdoğan'la görüşmesinin ardından Orban'ın güvenlik kurulunu topladığını belirtti. Güvenlik kurulu toplantısında istihbarat raporlarının değerlendirildiğini aktaran basın ofisi, bunun sonucunda Orban'ın sınırlarda güvenliği artırma ve Balkanlar'dan geçen göç güzergahındaki gelişmelere özel önem verme kararı aldığını vurguladı.

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