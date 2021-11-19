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19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Macron’dan İngiltere’ye tepki

19 Kasım 2021, Cuma 20:41
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz kara sularında avlanmaları için Fransız balıkçıların tamamına lisans vermeyen İngiltere’yi ülkesinin "sinirleri ile oynamakla" suçladı.

Macron, ülkenin kuzeyindeki Aulnoye-Aymeries kentinde bir sağlık kuruluşuna gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İngiltere’nin imzalanan Brexit anlaşmasını uygulaması konusunda sorun yaşadıklarını ifade eden Macron, Fransız balıkçılarının tamamına lisans verilmediğini ve bunun nedenini anlamadıklarını belirterek "(İngiltere) Sinirlerimizle oynuyor." dedi.

Macron, son haftalardır seslerini yükselttiklerini, bu konunun sadece Fransa’yı değil aynı zamanda Belçika, Hollanda, Almanya ve Norveç’i de ilgilendirdiğini belirtti.

Mücadeleyi sürdüreceklerini ve balıkçılarını yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Macron, bu konuda Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan harekete geçmesini istediklerini aktardı.

Macron, "Verilen söz yerine getirilmeli. İngiltere anlaşmalar imzaladı ve onlara saygı duyması gerekiyor. Bugün İngiltere bunlara saygı duymuyor. Bunu (İngiltere Başbakanı) Boris Johnson’a açık şekilde söyledim." dedi.

Fransa’nın bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini aktaran Macron, AB Komisyonundan görevini yerine getirmesini, Fransa’nın ve Avrupa’nın çıkarlarını savunmasını beklediğini belirtti.

Macron, AB’nin bu sorunu İngiltere ile ikili ilişkilerle çözülmesini önermesini reddettiğini söyledi.

AB’nin rolünü oynamaması halinde Fransa’nın gerekeni yapacağını ifade eden Macron, bu sorun çözüme kavuşturulana kadar Fransız balıkçıları destekleyeceklerini kaydetti.

Macron, AB’nin bu konuda çok yavaş hareket ettiğini aktardı.

Fransa ve İngiltere arasında yaklaşık 10 aydır devam eden balıkçılık hak ve kotalarına ilişkin anlaşmazlık, her iki ülkenin liderlerinin söylemlerini giderek sertleştirmesiyle büyüyor.

Fransa'nın Avrupa Birliğinden (AB) Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, İngiltere ile yapılan görüşmelerde balıkçılık krizinde bir çözüm bulunmaması halinde planladıkları misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini söylemişti.

Paris yönetimi, İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalini yasaklamak ve İngiliz gemilerinin birkaçı dışında ülkedeki tüm limanlara erişimini engellemekle tehdit etmişti.

AA

Etiketler: Macron, İngiltere, tepki
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