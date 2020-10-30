Macron, Mescid-i Aksa'da protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tutumu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da protesto edildi.

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri tarafından okunan cuma hutbesinde, Fransa'nın Hazreti Muhammed ve İslam karşıtı tutumuna tepki gösterildi. Şeyh Sabri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hitaben, "Ey Macron şunu bilmelisin ki evi camdan olan başkasının evine taş atmaz." ifadelerini kullandı. Cuma namazı sonrası, Harem-i Şerif'in avlusunda toplanan yüzlerce Filistinli de Macron ve Fransa'yı protesto etti. AA

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