Macron protestoları devam ediyor

Pakistan’ın Rawalpindi kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed -Aleyhissalatu Vesselam- karşıtı açıklamaları protesto edildi.

Böyle bir mektup Macron’a yazılmalı Fransa’nın İslamabad Büyükelçiliğine doğru yürümek isteyen, Fransa ve Macron karşıtı sloganlar atan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) üyesi yüzlerce kişi, şehrin Çandni Çovk bölgesinde bir araya geldi. Emniyet güçleri, İslamabad’ın giriş ve çıkışları ile bu güzergâhlar üzerindeki yollarda 300'ün üzerinde konteyner ile önlem aldı. Öte yandan, göstericilerin başkente yürümesine engel olmak isteyen polis ile protestocular arasında arbede çıktı. Basına yansıyan görüntülerde, protestocuların konteynerleri taşıyarak geçiş güzergâhlarını açtıkları görüldü. Polis ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Öte yandan, parlamento binası, bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu kırmızı bölge de konteynerlerle kapatıldı. Pakistan'ın Karaçi, Lahor, Peşaver ve İslamabad gibi şehirlerinde daha önce de Fransa ve Macron karşıtı gösteriler düzenlenmişti. AA

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