Mekke’de 3 ay sonra ilk namaz

Kovid-19 sebebiyle Suudi Arabistan’da 23 Mart’tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle 3 ay önce kapatılan camilerde sabah namazı kılındı.

Mekke şehrinde camiler, sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı. Camilerin açılmasının ardından binlerce vatandaş camilere akın etti. Independent’in haberine göre, seccadesini evden getiren vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak 3 ay sonra ilk sabah namazını kıldı. Suudi Arabistan’da Kovid-19 vak’a sayısı 154 bin 233’e, vefat edenlerin sayısı ise bin 230’a yükseldi. Suudi Arabistan, dünyada en çok vak’anın görüldüğü 16. ülke olarak geçiyor.

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