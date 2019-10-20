Meksika'da hükümet, çete saldırılarına karşı önlem alıyor

Hükümet, çete üyelerinin saldırılarının ardından asayişin kontrolü için Culiacan kentine ilave askeri birlik sevk etti.

Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentinde "El Chapo" (Cüce) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlunu evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlerle uyuşturucu çetesi üyeleri arasında çıkan çatışmalar ve olayların ardından bölgeye asker takviyesi yapıldı. Meksika hükümeti, hafta içi 8 kişinin öldüğü çatışma ve şiddet olaylarının ardından asayişin kontrolü için Culiacan'a ilave askeri birlikler gönderdi. Sinaloa Kamu Güvenliği ofisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meksika Ordusu Özel Kuvvetleri'nden 230 kişilik askeri birliğin "vatandaşları korumak" için Culiacan'a ulaştığı bildirildi. İçişleri Bakanı Olga Sanchez Cordero, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu yönetimin temel amaçlarından biri, bu ülkede asayişi sağlamaktır ancak bunu yaparken babalar, anneler ve çocuklar riske edilmemelidir. En önemli şey insanların hayatı." ifadelerini kullandı. AA

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