Mescid-i Aksa’yı yine bastılar

İsrail polisinin eşlik ettiği 150’den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 154 fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa’nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’e girdiğini belirtti. Dibs, ayrıca, İsrail polislerinin Harem-i Şerif’te bulunan bir Filistinli ile Rahmet Kapısı Mescidi yakınındaki Mescid-i Aksa korumalarından Muhenned İdris’i fanatik Yahudilerin baskınından hemen önce “vahşice” darbederek gözaltına aldığını aktardı. Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa’nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına sebep oluyor.İsrail polisinin Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi dikkati çekiyor. AA

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