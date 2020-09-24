"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Midilli'deki sığınmacılar çok zor durumda...

24 Eylül 2020, Perşembe 14:10
Ülkelerindeki savaş veya iç karışıklıktan dolayı her türlü zorluğu göze alarak daha iyi bir yaşam umuduyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gelen sığınmacıların çilesi bitmek bilmiyor.

Midilli Adası'nda bulunan ve ülkenin en büyük sığınmacı kampı olan Moria'da yaklaşık iki hafta önce farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu bir kez daha evsiz kalan sığınmacılar, yerleştirildikleri yeni kamptaki koşulların insani olmadığını dile getiriyor.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) vaka sayısının son günlerde hızla arttığı Midilli'de hijyen, özellikle kalabalık gruplar halinde yaşayan sığınmacılar için büyük önem taşırken, yeni kampın da Moria kampı gibi asgari hijyen koşullarını dahi sağlayamadığı ifade ediliyor.

Yangından sonra yaklaşık bir hafta adanın farklı bölgelerindeki sokak, mezarlık ve plajlarda konaklamak zorunda bırakılan sığınmacılar, yeni kampta yeteri kadar tuvalet ve banyo olmamasından şikayet ediyor.

"Moria kampıyla burada geçirdiğimiz iyi ve kötü anılarımız da yok oldu"

Ailesiyle birlikte yangından önce Moria kampında yaşadığını söyleyen Afganistanlı 17 yaşındaki Mina, "Moria kampıyla birlikte burada geçirdiğimiz iyi ve kötü anılarımız da yok oldu." dedi.

Tüm eşyalarının yangında kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Mina şunları söyledi:

"Çok kötü bir geceydi. Çok korktuk. Yaklaşık bir hafta sokakta yattık. Yeni kamp da çok kötü. Yeteri kadar banyo ve tuvalet yok. Burada yaşamak çok zor. Banyo yapamıyoruz. Bir insanın bir hafta boyunca banyo yapamadığını bir düşünün."

Yangına ailesiyle birlikte uykuda yakalandığını anlatan Afganistanlı Muhammed, "Elimize geçen bazı önemli eşyalarımızı, mültecilikle ilgili başvuru evraklarımızı yanımıza alıp dışarı çıktık." diye konuştu.

Yeni kampa yerleştirilmeden önce sokaklarda sabahladılar

Yangında çok sayıda sığınmacının dumandan zehirlendiğini aktaran Muhammed, yeni kampa yerleştirilmeden önce bir süre aç ve susuz bir şekilde sokaklarda sabahladıklarını belirtti.

Yeni kampla ilgili olarak "En azından başımızı sokacak bir yerimiz oldu." diyen Muhammed, "Bir oraya bir buraya sürüklenmekten artık çok sıkıldık. İnsan gibi yaşayabileceğimiz bir yer arıyoruz." dedi.

Moria sığınmacı kampı, 9 Eylül Çarşamba günü farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.

Kampta kalan çoğunluğunu Afgan yaklaşık 12 bin 500 sığınmacının büyük bir kısmı, Karatepe bölgesinde kurulan yeni kampa yerleştirilmiş, yangın sonrası adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara'da deprem! - İstanbul Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

    Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin açıklaması

    Kop Dağı Tüneli inşaatındaki patlamada 8 işçi yaralandı

    'İsrail'in bir başka Arap ülkesiyle daha barış anlaşması imzalayacağını umuyorum'

    'Yanlış temaslı beyanında bulunan Kovid-19 tanılı kişiler hakkında işlem yapılacak'

    Granada'daki Müslümanlar yardım bekliyor

    Midilli'deki sığınmacılar çok zor durumda...

    İkinci elde en çok satılan 10 marka

    Kanada salgında ikinci dalgada

    AB, Belarus seçimlerini tanımadı: 'Lukaşenko'nun meşruiyeti bulunmamaktadır'

    Salgından ağır etkilenen Hindistan, Brezilya ve Meksika'da son durum?

    Kutuplaşmanın böylesi görülmedi

    Hayattaki hedefiniz ne?

    ABD'nin Filistin -İsrail 'adım'larına Suudi Kralı'ndan destek

    Dünya genelinden son 24 saatteki 'Kovid-19' gelişmeleri

    AB: Türkiye-Yunanistan görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz

    Erdoğan - Stoltenberg görüşmesinde Doğu Akdeniz konuşuldu

    Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor

    2 şüpheli tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kutuplaşmanın böylesi görülmedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratik muhalefet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirzamanda lâkaytlık perdesi
    Faruk ÇAKIR

    En fakir ve en mağdur ülke
    Ahmet BATTAL

    Her renk yazan kalem
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var ve bâkîdir; merak çekmeyiniz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Said YÜKSEKDAĞ

    Yok böyle bir kampanya!
    Rüstem GARZANLI

    Haset, fena insanların silâhıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.