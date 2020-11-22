Mısır’a insan hakları çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Mısır’da bazı insan hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasından endişe duyulduğunu ve bunun Mısır makamlarına iletildiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Mısır’daki Kişisel Haklar Girişimi’nin (EIPR) üst düzey yöneticilerinin son birkaç gün içinde gözaltına alındığını belirterek “Bu gelişmeler ciddî endişe kaynağıdır ve AB, bunu Mısır makamlarına iletmiştir.” ifadesini kullandı. EIPR’nin siyasî, sivil, ekonomik ve sosyal hakları savunarak Mısır halkına çok önemli hizmet verdiğini aktaran Stano, sivil topluma alan sağlamanın AB-Mısır Ortaklık Öncelikleri arasındaki ortak taahhütlerden olduğunu ve Mısır Anayasası’nda da yer aldığını hatırlatarak “İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı AB-Mısır ilişkilerinin esas unsurlarından birini oluşturmaktadır.” dedi. AA

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