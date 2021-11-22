Muhalefet Kays Said’i kınadı

TUNUS’TAKİ MUHALİF ÖZGÜR ANAYASA PARTİSİ “CUMHURBAŞKANI KAYS SAİD’İN, ANTONY BLİNKEN’LA İSTİSNAÎ DURUMU” GÖRÜŞMESİNİ KINADI.

Tunus’takİ Özgür Anayasa Partisi (ÖAP), Cumhurbaşkanı Kays Said’in önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ülkedeki “istisnaî durumu” görüşmesine “Tunus’un imajını bozduğu” gerekçesiyle tepki gösterdi.

ÖAP, Cumhurbaşkanı Said ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasında 20 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen telefon görüşmesinin muhtevasının değerlendirildiği yazılı bir açıklama yayımladı. Cumhurbaşkanı Said’in söz konusu görüşmede yaptığı açıklamalarla “Tunus’un imajını bozduğu” ileri sürüldü. ÖAP açıklamasında, ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden “istisnaî duruma” işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: “Yol haritası bekleyen Tunuslulara açıklama yapmak yerine, diplomatik görüşmede bir başka ülkenin temsilcisine istisnaî durumun sona erdirilmesiyle ilgili atılacak adımların paylaşılması utanç vericidir. Ülkenin imajını bozan bu açıklamaları kınıyoruz.”

Cumhurbaşkanı’nın “Tunusluları küçük düşürdüğü” ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Devletin kurumsal çerçevesi içinde vatandaşlara karşı dürüst olmak yerine, yönetimdeki tekelleşmeyi sürdürebilmek ve dost ülkelerin desteğini kazanmak için diplomatik görüşmelerde bu tür açıklamalar yaparak meşrûlaştırma yöntemi izlediğine inanıyoruz.”

Saİd, Blinken İle Tunus’takİ “İstİsnaÎ durumu” görüşmüştü

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Said, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde “ülkede artık yeni bir aşamaya geçildiğini” belirterek, “Ülkedeki istisnai durumdan çıkmaya hazırlanıyoruz, yapılan bu hazırlıklar neticesinde ülkedeki istisnaî durumdan normal duruma geçiş için gerekli iradeye sahibiz.” ifadelerini kullanmıştı. Abir Musi liderliğindeki ÖAP, 2019’daki parlamento seçimlerinde oyların yüzde 6,63’ünü almış ve 217 sandalyeli Meclise 16 milletvekili göndererek parlamentoda beşinci parti olmuştu.