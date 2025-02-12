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Musk: ABD, harcamalarda kesintiye gitmezse iflas edebilir

12 Şubat 2025, Çarşamba 19:54
ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk, federal harcamaları azaltmanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin iflas edeceğini ifade etti.

Musk, Oval Ofis'te DOGE'nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DOGE'nin amacının demokrasiyi yeniden tesis etmek olduğunu belirten Musk, halktan hükümete doğru iyi bir geri bidirim hareketinin olmaması ve bürokrasinin egemenliğinin olması halinde demokrasinin anlamının kalmayacağını söyledi.

Musk, "Eğer insanlar oy kullanamıyor ve iradelerinin Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi gibi seçilmiş temsilcileri tarafından belirlenmesini sağlayamıyorlarsa, o zaman demokraside değil, bürokraside yaşıyoruz demektir." dedi.

Bürokrasinin halka karşı sorumlu olması gerektiğini savunan Musk, bütçe açığının ele alınması gerektiğini ifade etti. Musk, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin "iflas edeceğini" dile getirdi.

Sadece ulusal borcun faiz ödemelerinin Savunma Bakanlığının bütçesini aştığına işaret eden Musk, "Savunmaya çok para harcıyoruz. Ancak bu böyle devam ederse, ülkeyi iflas ettireceğiz." dedi.

Musk, "Federal harcamaları azaltmak bizim için isteğe bağlı değil, zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.

DOGE'nin bazı bulgularına da değinen Musk, bürokraside görünüşte birkaç yüz bin dolar maaş alan ancak bulunduğu pozisyondayken bir şekilde on milyonlarca dolarlık servet biriktirmeyi başaran epeyce insan olmasının kendilerine tuhaf geldiğini anlattı.

ABD Hazinesi'nde temel kontrollere ihtiyaç olduğunu belirten Musk, ödemelerin bir kategorizasyona sahip olmaması nedeniyle bakanlıkların denetimden geçemediğini kaydetti.

Musk, "Para kötü harcanırsa, vergi mükelleflerinin paraları mantıklı bir onay yoluyla harcanmazsa, o zaman bu doğru değildir. Vergilerin insanlar için önemli olan şeylere akıllıca harcanması gerekir. Bu sadece sağduyudur, zalimce veya radikal değildir." dedi.

Ayrıca Musk, Sosyal Güvenlik ödemesi alan bazı kişilerin ise 150 yaşında olduğunu iddia etti.

Hükümetin "düşmanca bir şekilde ele geçirilmesini organize ettiğini" ve bunu şeffaf olmayan bir şekilde yaptığı yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine ise Musk, "İnsanlar büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek." dedi.

AA

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