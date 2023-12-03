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3 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Müslüman karşıtı nefreti reddediyoruz

03 Aralık 2023, Pazar 00:08
AB TÜRKİYE DELEGASYONU MÜSLÜMAN KARŞITI NEFRETLE VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE KONUSUNDA KOORDİNATÖRLER, ÖZEL TEMSİLCİLER, ELÇİ VE BÜYÜKELÇİLER TARAFINDAN YAPILAN ORTAK AÇIKLAMADA MÜSLÜMAN KARŞITI NEFRET REDDEDİLDİ.

AB Türkiye Delegasyonu Müslüman karşıtı Nefretle ve Ayrımcılıkla Mücadele konusunda Koordinatörler, Özel Temsilciler, Elçi ve Büyükelçiler tarafından yapılan ortak açıklama yaptı. “Uluslararası örgütler, terör saldırılarının ardından Müslümanlara karşı ayrımcılık ve nefretin salgın boyutunda artabileceğinin farkındadır. Bu tür gelişmeler bizleri derin bir endişeye sevk etmektedir; bu itibarla, Müslüman yurttaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ederiz” deilen açıklamada, “Müslümanlara ve Arap veya Filistinli Hristiyan gruplara, Sihlere ve diğer ırksal veya dini azınlıklar da dâhil olmak üzere bu gruba ait olarak algılanan [kişilere] karşı her türlü önyargıyı, ayrımcılığı ve nefreti hep birlikte kınamaktayız” cümlelerine yer verildi.

İNSAN HAKLARI VE HERKES İÇİN KAPSAYICILIK ORTAK DEĞERLERİMİZ

“7 Kasım’da düzenlenen Antisemitizm ile Mücadele Özel Temsilciler ve Koordinatörler toplantısında meslektaşlarımızın yayımladığı açıklamadan yola çıkan bizler, Müslümanlara ve Arap veya Filistinli Hristiyan gruplara, Sihlere ve diğer ırksal veya dini azınlıklar da dâhil olmak üzere bu gruba ait olarak algılanan [kişilere] karşı her türlü önyargıyı, ayrımcılığı ve nefreti hep birlikte kınamaktayız.” ifadeleri ile birlikte şunlar da kaydedildi:

“Bu nedenle, hep birlikte: Ülkelerimizin ve üye devletlerin ulusal makamlarının ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye yönelik eylemlerini destekliyor ve Müslüman toplulukların, ister ibadet yerlerinde, ister işyerlerinde, okullarda veya evlerinde olsun, güvenliğini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmamaları çağrısında bulunuyoruz. Kamu güvenliği ve kolluk kuvvetlerini, Müslümanlara yönelik nefret suçları ve nefret saikli şiddet olaylarına karşı tetikte olmaya ve ilgili uluslararası ve ulusal normları uygulamaya çağırıyoruz. Hükümetleri, yerel makamları, sivil toplum temsilcilerini, dini liderleri ve tüm aktörleri, çeşitli ve çoğulcu toplumlarımızda toplumsal birlik ve barış içinde bir arada yaşamanın sağlanması amacıyla herkesin demokratik haklarını ve sivil özgürlüklerini korumak için birlikte çalışmaya devam etmeye teşvik ediyoruz. Vatandaşların, sivil toplumun, dini liderlerin, kentlerin ve devlet kurumlarının karşılıklı saygı, barış, diyalog ve anlayışı teşvik etmeye yönelik girişimlerini memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyoruz. İleriye giden yol, ortak demokratik değerlerimize ve insan haklarına saygıya dayanan saygılı diyalogdan geçmektedir. Ortak değerlerimiz olan insan haklarını ve herkes için kapsayıcılığı savunmalıyız.”

Yalova - Recep Bozdağ

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