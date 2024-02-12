Müslüman, zalimleri destekleyemez

İsrail istihbaratından ölüm tehditleri alan Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Naledi Pandor, Müslümanın, zalimleri destekleyemeceğini söyledi.

İsrail istihbaratından ölüm tehditleri alan G.Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Naledi Pandor, Mescid-i Kudüs’te konuştu.

Pandor, İsrail zulmüne karşı açıklamalarda bulundu. Pandor, “Şu hadis bugünkü tartışmamızla ilgili olabilir: ‘Her kim zalim olduğunu bildiği halde yardım etmek için zalimle beraber yürürse (ona destek olursa) o kişi İslam’dan çıkmıştır.’ Ve başka bir hadiste Peygamberimiz (asm), ‘Sen (Müslüman) kardeşine, ister zalim olsun ister mazlum olsun, yardım et!” buyurdu. Bir adam sordu: ‘Ya Resulallah, kardeşim zalimse nasıl yardım edeyim?’ Peygamberimiz (asm), ‘Onu zulümden alıkoyar, zulmüne engel olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir’ buyurdu. Bunlar, Müslümanın başkalarına zulmedenlerle işbirliği yapamayacağını ve yapmaması gerektiğini, daha da önemlisi, zalimleri desteklemekten kaçınmamız gerektiğini, zira bunun sadece onları güçlendirdiğini söyleyen hadislerden sadece ikisidir. Bu hadisler çok açık bir şekilde mazlumları mücadelelerinde desteklememizi ve zalimleri yaptıklarından sorumlu tutacak eylemlerde bulunmamızı emretmektedir.” ifadelerini kullandı.

Güney Afrika’dan uluslararası topluma “Filistin’e destek” çağrısı

Pandor, daha önce Filistin Afrika Misyon Başkanları Konferansı’nda yaptığı konuşmada da, Filistin meselesi çözüme kavuşana kadar ülkesinin işgalci bir güç konumunda gördüğü İsrail’e baskı yapmaya devam edeceğini söylemişti. İsrail’in ulusal güvenliğinin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları ihlalleriyle sağlanamayacağına işaret eden Pandor, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne ancak sürekli diyalog, müzakereler, arabuluculuk, uzlaşma ve her iki tarafın anlayışıyla ulaşılabileceğine inandıklarını belirtti. Mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Pandor, Güney Afrika olarak uluslararası kabul görmüş 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail’le barış içinde yaşayabilen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

İstanbul - Yakup Çetiner