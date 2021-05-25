Myanmar’da iç savaş uyarısı

BM ÖZEL TEMSİLCİSİ CHRİSTİNE SCHRANER BURGENER, “MYANMAR’DA HALK DARBECİLERE KARŞI SİLÂHLANIYOR; İÇ SAVAŞ ÇIKABİLİR” UYARISINI YAPTI.

BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar halkının ülkede darbe yapan orduya karşı silâhlandığı ve iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Burgener, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, şubattaki darbenin ardından halkın şiddet uygulayan orduya karşı savunmaya geçmeye başladığını söyledi. T24’deki habere göre Myanmar halkının, yönetime el koyan orduya karşı silâhlanmaya başladığını belirten Burgener, ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısını yaptı.

GIDA GÜVENSİZLİĞİ ARTIYOR

Burgener, Myanmar’da gıda güvensizliğinin de arttığını belirterek, “Gelecek 3 ila 6 ay içinde 3,4 milyon kişi, siyasi krizin sebep olduğu ekonomik durgunluk yüzünden gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalabilir.” dedi. Darbeden bu yana ülke içinde 61 bin kişinin yerinden edildiğini ifade eden Burgener, 12 bin kişinin ise komşu ülkelere kaçtığını söyledi. Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasî gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilân etmişti. Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 818 kişi öldü.