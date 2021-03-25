Myanmar’da protestolar sürüyor

Myanmar’da askerî darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı dün ülke genelinde grev yaparak günlük faaliyetlerini durduran darbe karşıtları, dün protesto için sokaklara yeniden indi.

Yangon, Mandalay, Bago ve Kyaukme bölgelerinde meydanlara inen on binlerce kalabalık, güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik silâhlı şiddetine tepki gösterdi. Yangon’da bazı protestocular, Myanmar ordusuna karşı etnik grupların desteğiyle federal ordunun kurulması için sloganlar attı. Sağlık çalışanları ve devlet memurları başta olmak üzere, çok sayıda meslek grubundan vatandaşlar protestoya katıldı. Myanmar’ın Mandalay bölgesinde 23 Mart’ta askerlerin 7 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmesinin ardından dün, ülkenin birçok bölgesinde “sessiz grev” eylemi adı altında faaliyetler durdurulmuş, darbe karşıtları evden çıkmamıştı.

Ordu bağlantılı kurumlara da yaptırım uygulanmalı

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB), Myanmar’da darbeyi gerçekleştiren üst düzey ordu yetkililerine uyguladığı yaptırımları memnuniyetle karşılarken, ülkedeki şiddeti durdurmak için ordu bağlantılı kurumlara da yaptırım uygulanmasını istedi. BHRN İcra Direktörü Kyaw Win, ABD ve AB tarafından uygulanan yaptırımların “iyi bir adım” olduğunu ancak yetersiz kaldığına işaret etti.

Bazı ordu liderlerinin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanmasının “sembolik” olduğunu vurgulayan Win, söz konusu yaptırımların daha caydırıcı olması için ordu bağlantılı işletmelere de bir an evvel yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

