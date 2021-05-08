Myanmar'da sivil can kaybı 774’e yükseldi

Myanmar’da askerî darbe karşıtı protestocular ile Myanmar ordusu arasında bu hafta içinde çıkan çatışmalarda en az 16 askerin öldürüldüğü açıklandı.

The Irrawaddy Gazetesi’nde yer alan habere göre, Sagaing eyaletine bağlı Kani ilçesinde 6 ve 7 Mayıs’taki protestolarda göstericiler, kalabalığı dağıtmak için silahlı müdahalede bulunan Myanmar ordusuna el yapımı silâhlarla karşılık verdi. İlçe sakinlerinin verdiği demeçlere göre çıkan çatışmalarda en az 16 asker öldürüldü. Öte yandan Myanmar ordusunun ülkedeki protestolara silâhlı müdahalesi sonucu vefat eden sivillerin sayısı 774’e ulaştı. AA

Okunma Sayısı: 109

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.