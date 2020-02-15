NATO'dan Afganistan'a hava saldırısı: 8 ölü

NATO'nun Afganistan'a düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin öldüğü açıklandı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerinin Surhrud ilçesinde Taliban’a yönelik hava operasyonu düzenlediğini söyledi. 'YANLIŞLIKLA' VURULDUKLARI İDDİA EDİLDİ Operasyonda 'yanlışlıkla' sivillerin hedef alındığını ifade eden Hogyani, saldırıda 8 sivilin öldüğünü aktardı. Hogyani, saldırıyla ilgili soruşturma yapmak üzere bölgeye heyet gönderildiğini bildirdi. Öte yandan Nangarhar İl Şura Vekili Ecmel Ömer ise saldırıda 10’dan fazla sivilin öldüğünü iddia etti. Saldırının hangi ülkeye ait uçak tarafından gerçekleştiği henüz açıklanmazken, Nangarhar vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD’nin üssü bulunuyor.

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