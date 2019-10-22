"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Netanyahu, hükümeti kuramadı

22 Ekim 2019, Salı 19:01
İsrail’de hükümeti kurma girişimi başarısız olan Başbakanı Benyamin Netanyahu, kendisine verilen sürenin dolmasına iki gün kala bu görevi Cumhurbaşkanı Reuten Rivlin’e iade ettiğini açıkladı.

Netanyahu’nun bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Rivlin’in sözcüsü, Rivlin’in’in siyasî partilerle Netanyahu’nun rakibi Benny Gantz’a bu görevi verme konusunu görüşeceğini ifade etti. DW’de geçen habere göre geçen ay düzenlenen seçimlerde Netanyahu’nun partisi Likud, mecliste (Knesset) tek başına hükümeti kurmak için gerekli olan 61 sandalyelik çoğunluğu sağlayamamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Rivlin, mecliste 55 milletvekilinin aday önerisi Netanyahu’dan yana olduğu için bu görevi ona vermişti. Gantz ise 54 milletvekilinin desteğini alabilmişti. İsrail başbakanı, rakibi eski Genelkurmay Başkanı Gantz’la bir ittifak hükümeti kurmayı umut ediyordu. Ancak bu hükümet için gereken çoğunluğu sağlayamadı. Ülkeyi bir siyasî belirsizliğin içine iten bu süreçte merkezdeki Mavi - Beyaz İttifakı’nın lideri Gantz’ın çabaları da boşa çıkarsa, İsrail’de bir yıl içinde üçüncü kez sandık başına gidilebileceği belirtiliyor.

 

Etiketler: Netanyuha, hükümet
Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye ve Rusya'dan Suriye mutabakatı

    YPG, güvenli bölgeden çekildiklerini açıkladı

    NATO ve Rusya da dahil olsun

    Elektrik üreticileri kilit vuruyor

    Azmin fırçası

    Netanyahu, hükümeti kuramadı

    Gannuşi: Tunus darbelere rağmen demokrasiyi uyguladı

    Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

    AB Komisyonu Başkanı: Kıbrıs'ın birleştirilmesinde ilerleme kaydedemedik

    Karadeniz'de hamsi bereketi: Sinop'ta kilosu 5 liraya düştü

    Konya'dan müjdeli haberler

    Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk paketi hakkında Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    Şehitlerimiz dualarla ebediyete uğurlandı

    Şili'de tansiyon düşmüyor: Zam protestolarında ölü sayısı 15'e yükseldi!

    Soçi'de kritik görüşme

    Hadis-i Şerif'ten etkilenerek 12 dil öğrendi

    Milli Savunma Bakanlığı: Bölgeden 136 araç çıkış yaptı

    Meksika'daki 13 yıllık şiddet sarmalının ağır bilançosu

    Reforma gazetesinin anketi: Meksikalılara göre suç örgütleri hükümetten daha güçlü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bakanlık daha neyi bekliyor?
    Şükrü BULUT

    Kürtler Bediüzzaman’ı dinlemeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Liderimizden iyi mi bilecen!
    Genel

    Hadis-i Şerif'ten etkilenerek 12 dil öğrendi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İspanya ve diktatör Franco’nun âkıbeti
    Süleyman KÖSMENE

    Çocuklar büyük adam gibidirler
    Risale-i Nur'dan

    Ömür durmuyor, çabuk gidiyor
    Cevher İLHAN

    “Hakaret”e cevap geçiştirilip ertelendi
    Genel

    Avrupa’da Müslümanlara en sıcak bakanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.