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10 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

'Netanyahu'nun Gazze'deki eylemlerinin bir ''hata'' olduğunu düşünüyorum'

10 Nisan 2024, Çarşamba 11:57
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerini "hata" olarak nitelendirdi.

Biden, ABD'de İspanyolca yayın yapan Univision kanalına verdiği mülakatta, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Netanyahu'yu Gazze'deki eylemlerinden dolayı eleştiren Biden, "Yaptığı şeyin bir hata olduğunu düşünüyorum. Yaklaşımına katılmıyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, İsrail'e Gazze'de acil ateşkes sağlanması için adım atması ve insani yardımlara erişime izin vermesi çağrısında bulunarak "(Gazze'deki) İnsanların tıbbi ve gıda ihtiyaçlarını karşılamamak için hiçbir mazeret olamaz. Bunun hemen yapılması gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Biden, 4 Nisan'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "Gazze'de acil ateşkes sağlanması" ve "İsrail'in bu konuda ateşkese yönelik adım atması" çağrısında bulunmuştu.

Biden, görüşmede, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesini de gündeme getirerek WCK ve bölgede görev yapan insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların ve Gazze'deki insani durumun "kabul edilemez" olduğunu vurgulamıştı.

AA

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