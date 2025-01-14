Netanyahu savaş suçlusudur

İsrailli esir Nimrod Cohen’in babası Yahuda Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yalnızca Gazze Şeridi’nde değil, İsrail’de de “savaş suçu” işlediğini söyledi.

İsrail 103 Radyosuna röportaj veren baba Cohen, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han’la görüşmek istediğini belirterek, “Ona, Netanyahu’nun sadece Gazze’de savaş suçu işlemekle kalmadığını, aynı zamanda İsrail’de de savaş suçu işlediğini söylemek niyetindeyim. İsrail askerleri, Netanyahu’nun kişisel sebepleri ve (yolsuzluk) yargılaması yüzünden devam eden savaş sebebiyle ölüyor dolayısıyla Netanyahu, İsrail’de de soykırımdan ve savaş suçlarından sorumludur” ifadelerini kullandı. AA

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