Netanyahu’yu görevden alın

İsrail’de aralarında eski Savunma Bakanı Ya’alon ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Halutz’un da bulunduğu dokuz eski askeri yetkili, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun “sağlığının kötüleşmesini” ve “ülke menfaatlerini şahsi çıkarlarına kurban etmesini” gerekçe göstererek görevden alınması talebiyle Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

Dilekçede, Netanyahu’nun başbakanlık görevine “uygun olmadığının ilan edilmesi” çağrısı yer aldı. Dilekçede görev süresince cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan Netanyahu’nun açıkça “çıkar çatışması” yaşadığı kaydedildi. Netanyahu’nun ülkenin, halkın, Gazze’deki İsrailli esirler ile ailelerinin menfaatinden ziyade şahsi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği savunuldu. Ayrıca sağlığının kötüleştiğine dair işaretler olduğu ve bunun da görevden alınmasını gerektirdiğinin altı çizildi. AA

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