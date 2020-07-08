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8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

New Jersey ve Delaware'deki ön seçimleri Biden kazandı

08 Temmuz 2020, Çarşamba 09:54
ABD'nin New Jersey ve Delaware eyaletlerinde yapılan ön seçimleri, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden kazandı.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratların başkan adayının belirlenmesine yönelik ön seçimler, dün New Jersey ve Delaware'de yapıldı.

Associated Pressin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, rakiplerinin yarıştan çekilmesi ile Demokratların tek adayı olan Biden, New Jersey'de yüzde 88,5 ile oyları topladı.

Demokrat başkan adaylığından çekilmesine rağmen partilerin resmi adaylarını açıklayacağı ağustostaki kongreye kadar oy pusulalarında kalmak isteyen Vermont Senatörü Bernie Sanders ise yüzde 11,5 oranında oy aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 Haziran'dan 7 Temmuz'a ertelenen New Jersey'deki ön seçimlerde, birçok bölgede posta yoluyla oy kullanıldı.

Joe Biden, ABD Kongresinde 36 yıl temsil ettiği eyalet olan Delaware'de de oyların yüzde 90,4'ünü alırken, Sanders'ın yüzde 6,5 oranında oy elde ettiği kaydedildi.

28 Nisan'da yapılması planlanan Delaware'deki ön seçimler, Kovid-19 salgını nedeniyle 7 Temmuz'a ertelenmişti.

Resmi başkan adayları ağustosta açıklanacak

Demokratlar, 17 Ağustos haftasında Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak.

3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

AA

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