Nijerya’da tekne alabora oldu: 70 kişi öldü

Nijerya’nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ölen kişi sayısı 70’e çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ulusal İç Su Yolları Kurumundan yapılan açıklamada, 1 Ekim’de Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesindeki Gbajibo Nehri’nde teknenin alabora olmasının ardından kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kazada ölen kişi sayısının 70’e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 150 kişinin de kurtarıldığı ifade edildi. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ölenler için eyalet halkına başsağlığı diledi. AA

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.