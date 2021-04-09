Norveç Başbakanına korona cezası

Doğum günü partisi için koronavirüsü tedbirlerini ihlal eden Norveç Başbakanı Erna Solberg’e para cezası verildi.

Emniyet Müdürü, “Halkın tedbirlere güvenini sürdürmek için ceza kestik” dedi. gazeteduvar’ın haberine göre, Norveç polisi, Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Başbakan Erna Solberg’e para cezası verildiğini açıkladı. Doğum gününde aile arasında bir parti düzenlediği tespit edilen Solberg, 20 bin Norveç kronu (yaklaşık 19 bin TL) ceza ödeyecek. Emniyet Müdürü Ole Saeverud, bu tür durumların birçoğunda normalde para cezası kesmediklerini ama başbakanın, hükümetin virüse karşı önlem dayatma çalışmalarının ön vitrininde olması sebebiyle ceza verdiklerini söyledi. Saeverud, “Kanun herkes için aynı olsa da, herkes kanun önünde eşit değildir. Dolayısıyla, halkın sosyal mesafe tedbirlerine güvenini sürdürmek için [başbakana] ceza kesmek doğruydu” dedi. Solberg ise bir kez daha özür dileyerek cezayı ödeyeceğini açıkladı. TV2 kanalına konuşan Solberg, “Korona virüsü kurallarını deldiğim için üzgün olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum” dedi.