"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

"Nükleer anlaşmadan çekilmek gündemimizde"

09 Mayıs 2019, Perşembe 12:15
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, nükleer anlaşma konusunun yeniden BMGK'de ele alınmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili taahhütlerinin bir kısmını durdurmasıyla ilgili devlet televizyonuna yaptığı açıklamada bundan sonra atacakları adımları değerlendirdi. 

Nükleer anlaşma konusunun yeniden  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ele alınması ve yaptırımlara geri dönülmesinin İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu belirten Arakçi, "Eğer 4+1 ülkeleri 60 gün içinde İran'ın nükleer meselesini BMGK'ye götürür ve geçmişteki yaptırımlar yeniden uygulanırsa, nükleer anlaşma tamamen ortadan kalkar. Bu durumda karşı taraf İran'ın kesin ve güçlü cevabını görecektir." diye konuştu.

"Nükleer anlaşmadan çekilmek gündemimizde"

Avrupa Birliği ülkelerinin İran'ın çıkarlarını temin etmesi gerektiğini dile getiren Arakçi, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkışından önce İran'ın petrol satışı günlük 2,8 milyon varildi. Tekrar bu şartlara dönülerek petrol geliri sağlanmalıdır. İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi gündemimizdedir. Bu mesele aşama aşamadır. Eğer karşı taraf taahhütlerine geri dönerse İran da taahhütlerine dönecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

"Afgan kardeşlerimizden İran'ı terk etmelerini isteyebiliriz"

Genel olarak mültecilerin İran'a maliyetinin 8 milyar avro olduğuna dikkati çeken Abbas Arakçi, "Eğer yaptırımlar etkili olur ve petrol satışımız sıfıra inerse İran, ekonomisi için özel bir siyaset uygulamak zorunda kalacaktır. Bu şekilde devam etmemiz mümkün olmayabilir. Ekonomik baskılar artarsa Afgan kardeşlerimizden İran'ı terk etmelerini isteyebiliriz. İnsani açıdan böyle bir şeyin olmasını istemeyiz ancak mecbur kalırsak bu adımları atarız. Bunun sonuçları da Afganistan'ı krize sokan ABD'nin sorumluluğundadır." dedi. 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, anlaşmayla sınırlanan "300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını" 60 gün süreyle durdurduklarını açıklamıştı.

Ruhani, anlaşmada kalan ülkelerin bu süre zarfında özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını koruyacak adımlar atmamaları durumunda sonraki aşamada "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını" ve "Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" belirtmişti.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

AA

Etiketler: iran, nükleer anlaşma
Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TL Zorunlu karşılık oranı yüzde 40’tan yüzde 30’a indirildi

    ''Türkiye İttifakı ile kastedilen yeniden parlamenter sisteme dönme arayışı olabilir''

    Ekmeğin sarıldığı kağıttan içecek kutularına kadar katılım payı geliyor

    Maduro ''Bizi sömürgeleri zannediyorlar''

    ''31 Mart-23 Haziran arasında 18 yaşına girenler oy kullanamayacak''

    ''Hedefimiz nükleer anlaşmayı güçlendirmek ve rayına oturtmak''

    Tunceli'de teröristlerle çatışma çıktı; 3 asker yaralı

    Esed ve destekçileri 400 bin sivili yerinden etti

    Rahmetiyle kış ve ilkbahar mevsimini bir arada yaşatıyor

    OECD: Türkiye dijital dönüşümü çalışmaya katkı yapmada sonuncu

    Reina saldırısı davasında yargılanan polisler beraat etti

    Seçim kararı ile birlikte Dolar 6.25'i gördü

    'Çiftlik Bank' davasında 49 sanığın duruşması yarın

    1,5 Yaşındaki minik Ecrin hala bulunamadı

    AB Türkiye ve Rusya'ya İdlib uyarısında bulundu

    "Nükleer anlaşmadan çekilmek gündemimizde"

    Didim açıklarında 39 göçmen yakalandı

    Singapur'dan sosyal medyaya ilişkin dikkat çeken karar

    Türkiye genelinde AVM'lerin kapanış saatleri uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bumeranga dönerse
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karar siyasîdir; NOKTA
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Büyük bir skandal...
    Genel

    Millî iradeye darbe vuruldu
    Ahmet BATTAL

    Kurucu üye dediğin…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Kimler oruç tutmayabilirler?
    Genel

    Çin, zulmünü sosyal medyayla örtüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.