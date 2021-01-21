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21 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Nur Vakfı’ndan katarakt ameliyatı

21 Ocak 2021, Perşembe 00:43
Avustralya Nur Vakfı Somali’nin başşehri Mogadişu’da fakir ve görme problemi olan hastalar için ücretsiz katarakt ameliyatı gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Avustralya Nur Vakfı yetkilisi Fatih Yargı, “Her yıl düzenli olarak devam edip gelen Somali’de katarakt ameliyat projemizin dördüncüsünü bu hafta Mogadişuda gerçekleştirdik. 196 kişiye katarakt ve onlarca  kişiye de göz muayenesi hizmeti sunulmuş oldu. Avustralya’dan ve Türkiye’den Yeni Asya Vakfı vasıtasıyla bu hayırlı projemize katkı sağlayan hayırseverlerimizin destekleriyle gerçekleştirilen bu hayırlı hizmet için vakıf görevlileri desteklerini esirgemeyen bağışçılarımızla müteşekkiriz, az bir parayla bir kişinin tekrar görmesini vesile olmak çok güzel bir duygu. Her yıl bölgede yaklaşık 200 katarak ameliyat gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.


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