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27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Suudi Arabistan'ın Taiz'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi öldü

27 Eylül 2026, Pazar 14:55
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Taiz'e düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin can verdiğini, 40'tan fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

 

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Taiz'e düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin can verdiğini, 40'tan fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

Husilere ait "El-Mesira" televizyon kanalının Husi makamlara dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan savaş uçakları, Taiz'in Meviye ilçesindeki çarşıda bulunan dükkanlar ile şehirdeki radyo binası çevresine hava saldırıları düzenledi.

Haberde, söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 7 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Yemen'deki hükümet güçleri ise Taiz'in doğusundaki Meviye ilçesinde Husilere ait bir kampa hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı. Hükümet güçlerinin açıklamasında, söz konusu saldırıya ilişkin ayrıntı verilmedi.

AA

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, İran, Taiz, Husiler
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