Okulları da yıktılar

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail’in 10 Mayıs’ta abluka altındaki Gazze Şeridi’ne başlattığı 11 gün süren saldırılarında 55’i anaokulu 187 okulun zarar gördüğünü açıkladı.

Bakanlığın Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Birimi Müdürü Ahmed en-Neccar yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda vefat eden öğrenci ve zarar gören eğitim binalarına ilişkin bilgi verdi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında Bakanlığın 77 öğrencinin vefat ettiğini belgelediğini söyleyen Neccar, vefat eden öğrencilerin ilköğretimden yüksek öğretime kadar farklı seviyelerde eğitim alan öğrenciler olduğunu kaydetti. Neccar, İsrail saldırılarında 55 anaokulu 132 ilköğretim okulunun zarar gördüğünü, yıkımın boyutunun “muazzam büyüklükte” olduğunu ifade etti. İsrail’in emniyet binalarından ve Filistinli direniş gruplarından uzak eğitim binalarını bombaladığını belirten Neccar, yaralanan ve bombardımandan et- kilenen öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. AA

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