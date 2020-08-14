Pakistan'da bağımsızlık kutlamaları

Pakistan'da, ülkenin İngiltere'den 14 Ağustos 1947'de kazandığı bağımsızlığının 73. yılı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, ülke genelinde, Muhammed Ali Cinnah tarafından 73 yıl önce ilan edilen bağımsızlığın yıl dönümünde, başkent İslamabad'da 31, 4 eyalet başkentinde de 21 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Karaçi'de Cinnah'ın "Mezar-ı Kaid" ve Lahor'da Pakistan'ın ulusal şairi Muhammed İkbal'in "Mezar-ı İkbal" olarak bilinen anıt mezarlarında askeri tören gerçekleştirildi. Ülkede resmi ve özel dairelerde bayrak çekme törenleri, özel programlar da tertip edildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında askeri geçit törenlerinden yürüyüşlere kadar çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlendiği ülkede, sokaklar Pakistan bayrağının yeşil beyaz renkleriyle donatıldı. Bağımsızlık günü kutlama alanlarına girişlerde el dezenfektanlarının bulundurulması, katılımcıların maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi zorunlu tutuldu. AA

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