Papa: Suriye’ye dua ediyorum

Papa Franıscus, “Suriye halkının topraklarında barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için dua ediyorum” dedi. Papa FrancIs, “FARKLI DİNLER SAYGIYLA BİR ARADA YAŞASIN” dedi.

İslâm âlemi Bediüzzaman’a kulak vermeli... Çözüm Hutbe-i Şamiye'de

HUZUR VE BARIŞ GELSİN

Katoliklerin ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan’da çarşamba günleri yaptığı geleneksel genel kabul oturumunda konuşarak Suriye’de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Papa Franciscus, “Tarihinin bu hassas anında Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyorum” dedi.

Yeni çatışmalar ve bölünmeler olmasın

Papa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni çatışmalar ve bölünmeler olmadan, ülkenin istikrarını ve birliğini sorumlu şekilde teşvik edecek siyasî çözüme ulaşılmasını temenni ediyorum. Suriye halkının topraklarında barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için dua ediyorum. Farklı dinler, yıllardır savaşla sarsılmış bu ulusun iyiliği için dostluk ve karşılıklı saygı içinde birlikte yürüyebilsin.”

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REÇETE: HUTBE-İ ŞAMİYE

Bediüzzaman Said Nursî de, 1911'de Şam E-mevî Camiinde, içerisinde yüzlerce âlimin bulunduğu 10 bine yakın bir cemaate Arapça olarak irad ettiği, yıllar sonra da Türkçe olarak ders verip "Hutbe-i Şamiye" ismi ile yayınlandığı eserinde İslâm dünyasını geri bırakan "altı hastalık"tan söz ediyordu.

Said Nursî, teşhis ettiği bu hastalıkların devâsını her zaman olduğu gibi Kur'ân'dan ortaya koymuştu.