Paris'te salgın için ek önlemler alınıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle "maksimum alarm" seviyesine geçilmesinin ardından yeni önlemler alındı.

Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement, düzenlediği basın toplantısında, başkent için alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre Paris ve çevresinde yarından itibaren bar ve havuzlar kapatılacak. Restoranlar tedbirler artırılarak hizmet vermeye devam edebilecek. Başkent ve çevresinde kamuya açık alanlarda 10'dan fazla kişi bir araya gelemeyecek. Alışveriş merkezlerinde her müşteri için 4 metrekare alan ayrılması gerekirken, spor salonları kapalı kalmaya devam edecek. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 32 bin 230'a, toplam vaka sayısı ise 619 bin 190'a yükseldi. Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

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