Parlamento vesayet altında

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada parlamentonun vesayet altında olduğunu söyleyerek “Parlamentonun hukukunu koruması gereken TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’tur” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA AYM’nin Can Atalay hakkında “Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir” kararı sonrasında yaptığı açıklamada “Parlamentonun hukukunu koruyamayan Numan Kurtulmuş ve Bekir Bozdağ, yok hükmündesiniz” diye paylaşımda bulunan Uzun, “Seçilmiş bir üyesini, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen hukuksuz bir biçimde içeride tutan yargı organının vesayeti altındadır. Sürekli seçilmişlere ayar veren, parmak sallayan saray memurlarının vesayeti altındadır. Çok ağır bir ifade kullandığımın farkındayım ama içinde bulunduğumuz durum gerçekten tam olarak budur ve en önemli gündemimiz bu olmalıdır” değerlenmesinde bulundu.

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