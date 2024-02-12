Partisi kazandı, kendisi hapiste

Pakistan’da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste bağımsız milletvekilleri 101 sandalye kazandı. Söz konusu 101 sandalyenin 93’ü PTI destekli bağımsız milletvekillerine ait. PML-N 75 ve Bilaval Butto Zerdari’nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 54 sandalye kazandı. Tutuklu 71 yaşındaki İmran Han hakkında 202 dava bulunuyor. Han ayrıca yargılandığı 3 farklı davadan 31 yıl hapis cezası aldı. AA

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