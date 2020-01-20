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20 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Petrol bölgelerinde ABD-Rus çekişmesi

20 Ocak 2020, Pazartesi 00:15
Haseke’nin kuzeydoğusundaki petrol sahasında ABD ile Rusya’nın çekişmesi sürüyor. ABD askerleri Haseke ilindeki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.

Haseke’nin kuzeydoğusunda YPG/PKK işgalinde olan Rümeylan beldesindeki petrol sahasında ABD ile Rusya’nın çekişmesi sürüyor. ABD askerleri, Rümeylan yakınlarındaki Cul Ağı beldesinde petrol sahasının bulunduğu bölgeye ilerleyen Rus askerî devriyesinin yolunu kesti. ABD askerlerinin, Haseke’nin kuzeybatısındaki Amuda ilçesinden gelen Rus devriyesinden dönmesini istemesi üzerine taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. ABD’nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan’a ulaşması engellenen Rus askerleri, daha sonra geldiği noktaya dönmek zorunda kaldı.

ABD petrol sahalarında 

ABD, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla birlikte harekât bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. ABD güçleri, halihazırda Suriye’de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askerî noktada varlık gösteriyor. ABD ordusu, YPG/PKK’lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askerî üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor. ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

AA

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