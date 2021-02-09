Polis şiddeti artarken darbeciden seçim sözü

Myanmar’da hükümeti devirerek yönetime el koyan ordunun lideri General Min Aung Hlaing, ülkede yeniden seçim düzenleme ve iktidarı kazanan tarafa devretme sözü verdi.

Askerî darbeye karşı on binlerce kişinin sokaklara döküldüğü protesto gösterilerinin üçüncü gününde televizyondan halka seslenen General Min Aung Hlaing, geçen Kasım ayında yapılan seçimlerin hileli olduğunu ve ordunun bu nedenle yönetime el koyduğunu söyledi. Yeniden bir seçim kurulu oluşturulması gerektiğini vurgulayan Ming Aung Hlain, askerî cuntanın geçmişteki askerî rejimlerden farklı olarak “gerçek ve disiplinli bir demokrasi” kuracağını ifade etti. Öte yandan Myanmar polisi, halka açık büyük toplantıların yasaklanmasına rağmen sokaklara çıkan protestoculara saldırı dozunu artırıyor. Seçilmiş yönetime darbe yapan Myanmar ordusu, Yangon ve Mandalay şehirlerinde beşten fazla kişinin toplanmasını yasakladı.

Okunma Sayısı: 160

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.