Prens William’dan Nur Camii’ne ziyaret

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, terör saldırısına hedef olan Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur Camii’ni ziyaret etti.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, 2 günlük Yeni Zelanda turu kapsamında Christchurch kentindeki Nur Camii’ni ziyaret eden William, camilere yönelik terör saldırısını “tasviri imkânsız bir nefret eylemi” diye nitelendirdi. Aşırı sağcı teröristin amacına ulaşmakta başarısız olduğunu göstermek için camiyi ziyaret ettiğini belirten William, “Terörist, diğerkamlığı ve beraberliği simgeleyen bir yere nefret ve bölünmüşlük ekmeye teşebbüs etti.” dedi. Yeni Zelanda halkının terör saldırılarına verdiği tepkiyi de öven William, “Keskin bir ıstırap anında, dik ve birlikte durdunuz. Bir trajediye verdiğiniz tepkiyle, takdire şayan bir şey başardınız.” ifadelerini kullandı.

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