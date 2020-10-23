Putin: Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, ÜLKESİNİN HEM AZERBAYCAN HEM ERMENİSTAN İLE HER ZAMAN İYİ İLİŞKİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve iki ülkenin anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi. Putin, çatışmalarda, her iki iki taraftan da ayrı ayrı 2 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğinii toplam can kaybının 5 bine yaklaştığını ekledi. Rusya lideri televizyonda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan için, “sert görünebilir ama o esnek bir siyasetçi ve Rusya’nın da güvenilir bir ortağı” ifadesini kullandı. Türkiye, Azerbaycan’a askeri göndermek de dahil, yardıma açık olduğunu açıklamıştı. Bir düşünce kuruluşunun sanal ortamda yapılan toplantısında katılan Rusya lideri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile “sürekli” temas halinde olduğunu da belirtti. Putin, “Onlarla günde birkaç kere konuşuyorum” dedi. Öte yandan Putin video konferans yoluyla katıldığı Uluslararası Tartışma Kulübü Valday’ın toplantısında, Dağlık Karabağ’da insanların ölmesini “trajedi” olarak nitelendirerek, “Hem Azerbaycan hem Ermenistan bizim için eşit değerde ortaktır.” diye konuştu.