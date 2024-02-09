Refah’a saldırı tam bir felaket olur

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail’in Gazze’nin Refah kentine saldırısının tam bir felaket olacağını söyledi.

Wennesland, New York’ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Wennesland, “Hızlı ve kolay bir çözüm yok. Çok ciddi diplomatik çaba gerekecek” ifadelerini kullanırken sahadaki taraflarla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Wennesland, İsrail’in Refah’a saldırı hazırlığıyla ilgili, “İsrailliler durumu çok iyi bilmelerine rağmen 1,2 milyon kişinin bulunduğu Refah’ta aktif savaş planlıyorlar. İnsani yardımların iki giriş noktasından birisi de burası. İsrail’in Refah’a saldırısı tam bir felaket olur.” uyarısında bulundu.

Wennesland, her şeyini kaybeden Gazze halkına söyleyecek söz bulmanın zor olduğunu belirterek, “Güvenli bir yerden cehennemin ortasındaki insanlara umut vermek kolay değil.” dedi.Değişimi tetikleyecek hususlar üzerinde baskı kurulması gerektiğini söyleyen Wennesland, “Bulunduğumuz noktadan ateşkes olmadan çıkamayız.” ifadesini kullandı.