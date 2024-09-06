Romanya, Ukrayna'ya "Patriot" hibe edecek

Romanya meclisinde kabul edilen yasa tasarısı Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in onayı ile yürürlüğe girecek ve Romanya elinde bulunan 2 adet "Patriot" savunma sisteminden birini Ukrayna'ya verecek.

Ukrayna'nın, Romanya'nın bu kararıyla son derece etkili uzun menzilli bir savunma sistemine sahip olacağı aktarıldı.

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Romanya'ya minnetlerini ifade ederek, "Bu, hava sahamızı, halkımızı ve altyapımızı Rus füze terörüne karşı korumamızda son derece güçlü bir katkı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Bu tarz hareketler sayısızı hayat kurtarıyor ve bizler Rus terörüne karşı güçlü adımlar atan partnerlerimize minnettarız. Bu hava savunma sistemi yalnızca ülkemizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda partnerlerimiz ve bölge için uzun vadeli güvenliği de artıracak." sözlerine yer verdi.

Bu arada, 2004'ten bu yana NATO üyesi olan Romanya, Ukrayna ile 650 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.