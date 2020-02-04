Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin sözlerini yerine getirmesi halinde İran'ın da taahhütlerine döneceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile dün Tahran'da bir araya gelen Ruhani, nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

İran'ın sorunların çözümü için AB ile iş birliğine hazır olduğunu yineleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Karşı taraf vaatlerine tam olarak bağlı kalırsa İran da taahhütlerine dönecektir." ifadesini kullandı.

ABD'nin tek taraflı olarak ayrılmasının diğer ülkelerin de nükleer anlaşmayı tam olarak uygulamasının önünde büyük engeller oluşturduğunu savunan Ruhani, "İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alması bu anlaşmanın korunması içindi." görüşünü paylaştı.